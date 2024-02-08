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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز من حزب الله في جنوب لبنان

إسرائيل- (د ب ا)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:02 م

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل القيادي في حزب الله اللبناني، عباس الدبس، قائد المنطقة التي أطلقت منها النيران المضادة للدبابات على بلدة كريات شمونة شمال دولة الاحتلال"، وفق ما أورده موقع "آى 24" الإسرائيلي .

وأفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم، أن "غارة جوية بطائرة بدون طيار قتلت عنصرين من حزب الله كانا يقودان سيارة في مدينة النبطية اللبنانية"

وأشارت إلى أن "أحد أعضاء حزب الله الذي قُتل في وقت سابق من بعد الظهر في هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على سيارة كانت تسير في بلدة النبطية اللبنانية هو عباس الدبس".

وقالت إن "الدبس كان مرتبطا بالحرس الثوري الإسلامي، وساعد إيران في إقامة دفاعات جوية في سوريا".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "الهجوم الذي استهدف النبطية في لبنان كان ردًّا على إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في هجوم اليوم الخميس على كريات شمونة".

وتابع: "تم تنفيذ الغارة ردًا على إطلاق نيران أصابت قاعدة قريبة لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة".

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