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أعلن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة في البلاد، في حين زعمت المجموعة المنافسة بقيادة عمران خان حدوث عمليات تزوير، حيث انتهى التصويت في الانتخابات اليوم الخميس وسط أعمال عنف متفرقة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) بعد يوم فوضوي شهد تعليق خدمات الهاتف المحمول وهجمات مميتة على قوات الأمن ومزاعم بالتزوير.

وقالت لجنة الانتخابات، إنها ستسمح للأشخاص الذين ينتظرون في الطوابير بالتصويت بعد الساعة الخامسة مساء.

وقال حمزة شهباز ابن شقيق شريف والمرشح للمجلس التشريعي الوطني، في مدينة لاهور شرقي باكستان، إن حزبه سيفوز بالأغلبية.

واتهم حزب خان السلطات بالهندسة السياسية، مشيرا إلى تعليق خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن خمسة من أفراد الأمن وأربعة رجال شرطة وجندي لقوا حتفهم في المنطقة الشمالية الغربية عندما تعرضت سيارتهم لهجوم بقنبلة يدوية.

ومن المتوقع أن يبدأ ظهور النتائج المبكرة المؤقتة بعد ساعتين.