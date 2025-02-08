استنكر الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الذي يتلقى العلاج في مصر، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»: «نحن لا نريد أن نُهجّر، ليه يهجرونا منها؟ نحن سنصمد، والشهداء الـ 60 ألفا والـ 70 ألفا هؤلاء ماتوا لأجل ماذا؟ لأجل أرضهم، لكي لا يعطوا أرضهم للاحتلال».

وأضاف: «الأمريكيون والإسرائيليون يريدون تهجيرنا لكي يأخذوا المسجد الأقصى ويهدموه، ويأخذوا غزة ويحولوها إلى مدينة سياحية لليهود، وإحنا وين نروح؟ جنون هذا.. وين يأخذ أرضنا غزة؟ إحنا مش خايفين منه».

وتابع: «لن نرحل من أرضنا ولن نتهجر، ولو عرضوا علينا مليارات الدولارات؛ لن نهجر من غزة، ونحن سنعمرها، لا نريد منه أن يعمرها، هو يقول سأعمر لكم أرضكم، أنت تسرقها ولن تعمرها».

واختتم قائلا: «إسرائيل لن تأخذ أرضنا في غزة، يكفي أنها أخذت أكثر من نصف أرضنا في فلسطين وتريد أن تأخذ غزة أيضًا؟».



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استجاب لمناشدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل من قطاع غزة لإجراء عملية جراحية في مصر حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وخضع الطفل للعلاج 13 شهرًا داخل مستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.