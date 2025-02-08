ترامب يوقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.

وأضاف أن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب أفريقيا وعائلاتهم كلاجئين، بحسب وكالة رويترز.

وأشار إلى أن أن المسئولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم‭‭ ‬‬في الأغلب من نسل البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.

وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وإن فئات معينة من الناس تُعامل "بشكل سيئ للغاية".

وذكر الملياردير المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك، المقرب من ترامب، أن البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".

ودافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن سياسة الأراضي في بلاده بعد قرار ترامب، قائلا إن الحكومة لم تصادر أي أرض وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.

واشتكت واشنطن أيضا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وأشار البيت الأبيض إلى هذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.

وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيتناول قضايا حقوق الإنسان في الدولة الإفريقية. وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.