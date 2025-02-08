سيارة عسكرية إسرائيلية تصدم سيارة إسعاف فلسطينية أثناء نقلها حالة مرضية من مخيم الفارعة

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صدمت سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سيارة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء نقلها حالة مرضية من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت الجمعية بأن سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، صدمت مركبة تابعة لها أثناء نقلها مريضة مصابة بـ"الثلاسميا"، من مخيم الفارعة.

ويشهد المخيم لليوم السابع تواليا، عدوانًا عسكريًّا واسعًا، نتج عنه نزوح عشرات العائلات، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

في شأن آخر، أصيب اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.