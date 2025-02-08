13 سفينة تصل ميناء دمياط و10 تغادر خلال 24 ساعة

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12962 طنًا تشمل: 1050 طن ملح معبأ، و11912 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26654 طنًا، تشمل: "17147 طن حديد، و66 طن محولات كهرباء، و8923 طن ذرة، و1760 رأس ماشية عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 518 طنًا".

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 198 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2990 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8440 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56634 طنًا.

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1190 طن قمح، متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2770 شاحنة.