 مكتب نتنياهو: المشاهد الصعبة لتسليم المحتجزين اليوم لن تمر مرور الكرام - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 2:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مكتب نتنياهو: المشاهد الصعبة لتسليم المحتجزين اليوم لن تمر مرور الكرام

وكالة معا الفلسطينية
وكالة معا الفلسطينية
هديل هلال
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 12:41 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 12:41 م

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى الصليب الأحمر، اليوم السبت، بـ«الصعبة».

وقال في بيان، نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، السبت: «المشاهد الصعبة والصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام».

وسلمت حركة حماس اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وانتشر عناصر من حركة حماس في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة، لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى.

ووجه الأسرى الإسرائيليون رسالة من على منصة الإفراج، إذ طالب أحدهم عائلات الأسرى بمواصلة جهودها لإتمام الصفقة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

كما دعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 18 أسيرًا فلسطينيًا من المؤبدات، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من أسرى القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك