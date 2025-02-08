مكتب نتنياهو: المشاهد الصعبة لتسليم المحتجزين اليوم لن تمر مرور الكرام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى الصليب الأحمر، اليوم السبت، بـ«الصعبة».

وقال في بيان، نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، السبت: «المشاهد الصعبة والصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام».

وسلمت حركة حماس اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وانتشر عناصر من حركة حماس في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة، لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى.

ووجه الأسرى الإسرائيليون رسالة من على منصة الإفراج، إذ طالب أحدهم عائلات الأسرى بمواصلة جهودها لإتمام الصفقة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

كما دعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 18 أسيرًا فلسطينيًا من المؤبدات، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من أسرى القطاع.