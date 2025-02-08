وكيل الصحة بالوادي الجديد يتفقد عددا من المنشآت الصحية في مركزي الخارجة وباريس

أعلن الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تفقد عدد من المنشآت الصحية شملت وحدة طب الأسرة بقريتي بولاق وجدة، بالإضافة إلى مستشفي باريس المركزي؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز عدد من الإجراءات لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية، في ظل أهمية دور وحدات طب الأسرة في تقديم الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد ضرورة تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي القرى والمناطق النائية بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، وضمان جاهزية الخدمات الطبية.

وأشار إلى تفقد أقسام مستشفي باريس المختلفة، بما في ذلك قسم الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى.

وشدد على أهمية جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة أي حالات طبية طارئة، مؤكدا استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة لضمان توفير خدمات صحية متميزة لأهالي باريس والمناطق المجاورة.

وكشف عن ضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مع التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الطبية وتحسين بيئة العمل للفرق الطبية.

وفي سياق متصل، أعلن صبحي، تنظيم محاضرات توعوية تثقيفية على مدار يومين متتاليين، لطلاب التعليم والتدريب المزودج قسم السكرتارية الطبية حول "اشتراطات السلامة"، بمقر المركز الطبي بالخارجة بالتنسيق مع إدارة التعليم والتدريب المزودج بالمديرية، والوحدة الفرعية للتعليم المزدوج بالمحافظة.