قيادي في حماس: مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين تعكس أخلاقيات المقاومة

قال القيادي في حركة حماس وليد الكيلاني، إنَّ مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين تعكس أخلاقيات المقاومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأسرى الفلسطينيين يتلقون أسوأ معاملة في سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن ما يحدث ليس مجرد عملية تسليم وتسلم وإطلاق سراح لكنها تتضمن حربًا نفسية ضد الاحتلال، موضحًا أن المقاومة استطاعت أن تحافظ على الأسرى ولو أرادت أن تحافظ على قياداتها الذين استشهدوا لكانت قد وضعتهم في أماكن تواجد الأسرى.

وأوضح أن أحد أهم أهداف عملية 7 أكتوبر هي تخليص الأسرى الذين يعانون في سجون الاحتلال، فمنهم من قضى 40 عامًا في سجون الاحتلال وفقد كل ما يملك أثناء اعتقاله.

ونوه بأنه على النقيض من ذلك، تتعامل المقاومة الفلسطينية مع الأسرى الإسرائيليين، حيث يخرجون وهم بصحة جيدة حالة نفسية جيدة، في حين يخرج الأسرى الفلسطينيون بحالات مرضية ويتم نقلهم للمستشفيات.

وأفرجت كتائب القسام عن الأسرى الإسرائيليين إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يكد يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى نقل عدد منهم إلى المستشفيات لسوء حالتهم الصحية من جراء ما تعرضوا له في سجون الاحتلال.