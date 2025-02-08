رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الدوما الروسي يوقعان مذكرة تعاون مشترك

وقع محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودي رئيس مجلس الدوما الروسي على مذكرة تعاون مشترك بمقر بمجلس الدوما في العاصمة الروسية موسكو.



ومذكرة التعاون هي ذاتها التي وقعها اليماحي قبل يومين مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، لتصبح مذكرة تعاون ثلاثية بين البرلمان العربي والمجلس الفيدرالي الروسي ومجلس الدوما الروسي، وتمثل تدشينًا لعلاقات مؤسسية منتظمة بين البرلمان العربي والبرلمان الروسي بغرفتيه.

وجاء ذلك خلال لقاء اليماحي والوفد المرافق له مع رئيس مجلس الدوما بمقر المجلس في موسكو، بحضور ممثلين عن الأحزاب والكتل السياسية الروسية.



وخلال اللقاء، هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي محمد بن أحمد اليماحي، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، مؤكدًا أن البرلمان العربي يمثل أكبر مؤسسة برلمانية عربية، وأن تعزيز العلاقات معه يساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير علاقات روسيا الاتحادية مع كل الدول العربية، والتي تعطيها روسيا الاتحادية أولوية كبيرة خاصة في المرحلة الحالية.

وأوضح أن زيارة وفد البرلمان العربي لموسكو تمثل بداية قوية لزيارات أخرى سيقوم بها عدد من رؤساء البرلمانات العربية إلى موسكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي، أن العلاقات العربية الروسية تقوم على الصداقة ومبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المنفعة المتبادلة ورفض المعايير الدولية المزدوجة.

وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمذكرة التعاون التي تم توقيعها مع البرلمان العربي، لدورها في تدشين حوار برلماني منتظم بين مجلس الدوما والبرلمان العربي.



واقترح التعاون مع البرلمان العربي لتنظيم فعاليات خاصة تضم البرلمانيين العرب والروس لبحث الإسهامات التي يمكن لهم أن يقوموا بها لتعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية والدول العربية.



من جهته، أكد اليماحي حرص البرلمان العربي على تدشين علاقات برلمانية قوية مع مجلس الدوما الروسي، معربًا كذلك عن تقدير البرلمان العربي لمواقف روسيا الاتحادية، وخاصة البرلمان الروسي في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وناقش رئيس البرلمان العربي مع رئيس مجلس الدوما بعض الآليات التي ناقشها مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وفي مقدمتها إنشاء منتدى برلماني عربي روسي، وانضمام البرلمان العربي كمراقب إلى المنتدى البرلماني لتجمع البريكس والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي دعمه لهذه الآليات.



وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة لرئيس مجلس الدوما الروسي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة وإلقاء كلمة أمام إحدى جلساته العامة، وهو الأمر الذي رحب به رئيس مجلس الدوما ووعد بتلبيته في أقرب وقت.