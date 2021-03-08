 نائب وزير التعليم: 1.5 مليون طالب أدووا الامتحانات في مدارس التعليم الفني - بوابة الشروق
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نائب وزير التعليم: 1.5 مليون طالب أدووا الامتحانات في مدارس التعليم الفني

الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - ارشيفية
الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - ارشيفية
أمل محمود
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:39 م
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني تنتهي الخميس المقبل، موضحًا أن 1.5 مليون طالب أدوا الامتحانات خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا من جانب المواطنين على التعليم الفني، ذاكرًا أن السنة الأولى من تطبيق مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية ضمت 3 مدارس.

وذكر أنه تم إضافة مجموعة جديدة من المدارس التكنولوجية التطبيقية في السنة الثانية من تطبيقها ليصل العدد إلى 11 مدرسة، مشيرًا إلى استهداف الوزارة لزيادة العدد إلى أكثر من 20 مدرسة خلال العام المقبل.

وأشار إلى التشارك مع شركات صناعة وصيانة السيارت والذكاء الاصطناعي في إطار منظومة المدارس التكنولوجية التطبيقية، لافتًا إلى استهداف الوزارة لإضافة 10 مدارس جديدة كل عام.

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