توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من غد، على أن تكون الذروة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وناشد شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، المواطنين توخي الحذر عند تخفيف الملابس، قائلًا إن فصل الشتاء لم ينته بعد.

وأضاف أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى يوم الخميس المقبل لتسجل 23 و24 درجة مئوية على القاهرة، مشيرًا إلى أن الفارق بين الدرجات العظمى والصغرى في اليوم الواحد يزيد عن 13 درجة مئوية.

ونصح من يخرجون من المنازل في الساعات الأولى من الصباح وخلال ساعات الليل، باتخاذ احتياطاته، معقبًا: «لسة اللبس الشتوي معانا شوية، لأن الحرارة هتنزل تاني يوم الخميس».

وأوضح أن الانخفاض في درجات الحرارة المتوقع خلال الفترة المقبلة أمر طبيعي مع انتهاء فصل الشتاء، مطالبًا بمتابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على درجات الحرارة.