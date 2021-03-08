تغاضى الكثير من الأشخاص عن أهمية احتساء كمية كافية من الماء، حيث يؤدي هذا إلى الجفاف، ويصل مستوى سوائل الجسم إلى مستوى خطير، مما يؤدي لمضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالحرارة أو تقلصات الحرارة أو الإرهاق أو ضربة الشمس التي قد تهدد الحياة، لذلك في حالة الرغبة في تجنب الجفاف، فإن الماء الدافئ هو الخيار الأفضل.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول الطريقة الصحيحة لتناول الماء، ولماذا يعتبر الماء الدافئ أفضل من البارد.

* لماذا من الأفضل تناول الماء الدافئ

يتكون حوالي 70 % من أجسامنا من الماء، للحفاظ على وظيفتها الداخلية بشكل جيد، يحتاج الجسم إلى الحفاظ على كمية السوائل في الجسم، حيث يلعب الماء عدة أدوار مهمة في الجسم، فهو يرطب المفاصل ويشكل اللعاب والمخاط ويعزز صحة الجلد وينظم درجة حرارة الجسم ويطرد السموم من الجسم.

ويمكن أن تؤثر درجة حرارة الماء على الهضم والدورة الدموية وقد تساهم في حدوث الصداع، ولكن عند الحفاظ على الرطوبة، فإن شرب الماء الدافئ يعد خيارًا أفضل، حيث يمكن للماء البارد أن يروي العطس ولكنه لا يرطب الجسم، وذلك لأنه عندما يدخل الماء الدافئ الجسم، فإنه يوسع جميع القنوات الدقيقة، مما يسمح للماء بالانتقال في جميع أنحاء الجسم إلى كل زاوية، بينما عند شرب الماء البارد تنقبض هذه الأوعية ولا تصل إلى كل خلية في الجسم.

* فوائد شرب الماء الدافئ

في حين أن شرب الماء بأي درجة حرارة يمكن أن يدعم الصحة العامة، فإن الماء الدافئ يوفر بعض الفوائد الصحية الإضافية، حيث يمكن لكوب من الماء الدافئ في الصباح أن يرطب ويطرد السموم من الجسم، ويمكن أن يساعد أيضا تناوله قبل الوجبة في عملية الهضم، ويساعد في الحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ويزيد من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

* كمية السوائل التي يحتاجها الشخص في اليوم

تختلف متطلبات الجسم للسوائل عن بعضها البعض، حيث قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من السوائل أكثر من غيرهم اعتمادًا على ظروفهم الصحية ومستوى نشاطهم البدني، ولكن يُنصح الشخص السليم بتناول 1920 مل أو 8 أكواب من الماء في اليوم، وذلك وفقًا للأكاديمية الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية.