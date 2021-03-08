مسؤول يمني: استمرار هجمات الحوثيين في مأرب والسعودية يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية

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قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، إن استمرار تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب (شرقي البلاد) بالتزامن مع تصاعد هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأضاف الإرياني في تغريدات نشرها اليوم الأحد، على حسابه بموقع "تويتر": "تلك الهجمات تؤكد مضي النظام الإيراني في تقويض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

واعتبر الإرياني، مليشيا الحوثي "مجرد واجهة لإدارة هذا المخطط عبر خبراء وسلاح إيرانيين دون اكتراث بتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين جراء استمرار الحرب".

واستغرب المسؤول الحكومي"استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء مليشيا إرهابية تتحرك بكل حرية كذراع إيراني لقتل اليمنيين وتجنيد الأطفال والمدنيين بالقوة والإكراه والزج بهم في محارق الموت وتدمير النسيج الاجتماعي، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات على دول الجوار، وإشعال الحرائق في المنطقة".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي لعدم إضاعة المزيد من الوقت ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار، وعدم ترك ثلاثين مليون يمني "رهينة لمليشيا إرهابية يستخدمها النظام الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد المصالح الدولية".