الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية.

وقال دوجاريك، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، "نحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات الجماعة، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.