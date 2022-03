وزير خارجية أوكرانيا: نشدد على الحاجة الملحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته البريطانية ليز تروس، مشيرًا إلى مناقشة الخطوات العملية لزيادة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أنه شدد خلال الاتصال على الحاجة الملحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ بسبب استمرار جرائم الحرب الوحشية في أوكرانيا، معربًا عن امتنانه للمملكة المتحدة على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في هذا الوقت الحرج.

Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.