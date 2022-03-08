وزير خارجية أوكرانيا: نشدد على الحاجة الملحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته البريطانية ليز تروس، مشيرًا إلى مناقشة الخطوات العملية لزيادة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أنه شدد خلال الاتصال على الحاجة الملحة لفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ بسبب استمرار جرائم الحرب الوحشية في أوكرانيا، معربًا عن امتنانه للمملكة المتحدة على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في هذا الوقت الحرج.

Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.