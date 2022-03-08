وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الاثنين، أن كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال كوليبا: «نسعى منذ زمن طويل لإجراء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرارات الأخيرة يتخذها هو. رئيسنا لا يخاف شيئا، بما فيه لقاء مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين ليس خائفا، فليأتي إلى اللقاء، دعهما يجلسان ويتحدثا».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.