مجلس الوزراء السعودي يقرر التباحث مع مصر لإقامة حوار مالي رفيع المستوى

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، قرر المجلس تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية، بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرياض حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، كان في استقبال الرئيس السيسي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وفور نزول الرئيس السيسي من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصوله إلى المملكة.

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد، الرئيس السيسي، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

وقد وصل الرئيس السيسي إلى المملكة، برفقة وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات الوزير عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.