محمود العسيلي يطرح أغنية «فى مكان ما»

طرح الفنان محمود العسيلى أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «فى مكان ما»، وهى من من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع رامى سمير.

وتقول كلمات الأغنية: «كان بينا حاجات و حاجات.. لو اقول نص الحكايات.. محتاج عمرين و سنين و سنين .. اللي بينا كتير.. احساس البعد رهيب البيت من غيرها كئيب.. براوز علي الحيط بيقول حودايت عن حب كبير.. في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه.. مكسور قلبي ومفيش جنبي غير وحده وغير معاناه.. في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه.. مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي و جواه.. موجوع موهوم تعبان وبنام الليل برادن.. مقسوم نصين انا مين انا فين انا ضعت خلاص».

يشار إلى أن محمود العسيلي مؤخرا طرح أغنية «رقصة سلو» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير.