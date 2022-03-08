روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية في اليوم الـ13

كشفت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في المعدات مع قرب نهاية الأسبوع الثاني للحرب الروسية الأوكرانية .

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية دمرت نحو 900 دبابة وعربة مدرعة منذ بدء ما تصفه روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة" في 24 فبراير الماضي.

وأضاف البيان الروسي أنها أسقطت أيضا 84 طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء "نظام الصمت" المتفق عليه حول مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية اليوم استأنفت قوات منطقة دونيتسك الموالية لروسيا هجومها هناك.

في الجانب الأخر، قالت الشرطة الأوكرانية على لسان سيرهي بولفينوف، المسؤول بشرطة مدينة خاركيف، إن 27 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في هجمات للقوات الروسية على المدينة الواقعة في شرق البلاد خلال 24 الساعة الماضية.

وأضاف في منشور على الإنترنت أن إجمالي عدد القتلى في أنحاء منطقة خاركيف بلغ 170 شخصا، بينهم خمسة أطفال، منذ بدء الهجوم الروسي.

وخارج ميدان الحرب، قال مسئول عسكري أمريكي كبير اليوم إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن معظم القوة القتالية لكل من روسيا وأوكرانيا ما زالت سليمة مع دخول الهجوم الروسي لأوكرانيا يومه الثالث عشر.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة ألا يُنشر اسمه، أن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة على أن روسيا سحبت قوات من أماكن أخرى في أراضيها لإضافتها إلى القوات التي نشرتها على الحدود ثم دفعت بها إلى أوكرانيا، والتي يزيد قوامها على 150 ألف جندي.

ونوه المسئول إلى أن القوات الروسية عزلت مدينة ماريوبول الأوكرانية لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذه القوات دخلت المدينة نفسها.