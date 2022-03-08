مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا صباح اليوم الثلاثاء، فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط الشرارة - الزاوية، بعد إقفالها من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأكدت المؤسسة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بدء الضخ من حقل الشرارة فجر اليوم، مشيرة إلى تأخر في فتح صمام حقل الفيل بسبب التخريب الذي لحق به وإزالة بعض المعدات من الصمام من قبل المجموعة التي أغلقته سابقا.

وأفادت المؤسسة بأن من قاموا بالإغلاق تسببوا في أعمال تخريب لحقت بالصمامات، الأمر الذي أدى إلى تدخل فرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه وفقا للمعاير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بالخصوص.

وكانت مجموعة مسلحة من مدينة الزنتان، يتزعمها شخص يدعى محمد القرج، أغلقت أول أمس الأحد، صمامات الحقلين، ما دفع مؤسسة النفط لإعلان حالة القوة القاهرة وفقدان 330 ألف برميل من النفط الخام في اليوم.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطني عبد الحميد الدبيبة، أوامره لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية بالتحرك والسيطرة على مسار الحقلين وإعادة فتحهما.

وتنتج ليبيا الآن نحو 1.2 مليون برميل يوميا يتم تصدير أغلبها إلى دول أوروبا الغربية، بالإضافة لخط أنابيب ملّيتة للغاز الذي يغذي نحو 8% من استهلاك إيطاليا.