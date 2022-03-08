 أستراليا تعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب التضليل بشأن غزو أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 مارس 2022 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

أستراليا تعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب التضليل بشأن غزو أوكرانيا

سيدني - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:02 ص

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن حكومة بلادها أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ما وصفته بأنه تضليل إعلامي يحاول إضفاء الشرعية على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف باين إن الحكومة الأسترالية سوف تعاقب 10 أفراد "لهم أهمية استراتيجية لروسيا، لضلوعهم في تشجيع الأعمال العدوانية تجاه أوكرانيا وتعزيز الدعاية المؤيدة للكرملين لإضفاء الشرعية على الغزو الروسي".

وأوضحت الوزيرة في بيان إن "هذا يشمل دفع ونشر روايات كاذبة عن (اجتثاث النازية) في أوكرانيا، واتهامات كاذبة بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا، والترويج للاعتراف بما يسمى (جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية) كدولتين مستقلتين".

ومن المقرر أن تفرض كانبرا عقوبات مالية بحق ستة من كبار القادة العسكريين الروس، "مسؤولين عن تنفيذ هجمات بحرية وبرية وجوية على أوكرانيا". كما تقرر استهداف المسؤولين بعقوبات حظر على السفر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك