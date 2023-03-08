التموين: صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركات شركات المجمعات الاستهلاكية، السلع التموينية للمواطنين، بنسبة تقارب الـ35% من مقررات شهر مارس الجاري، كما تستمر الوزارة، في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتطرح وزارة التموين، كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى.

وقال مصدر، بوزارة التموين، إن الوزارة استطاعت توافير شنط رمضان، بفروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار تبدأ من 85 حتى 200 جنيه، تشمل على سلع مختلفة تناسب شهر رمضان، بجانب طرح تخفيفات تصل لـ 30% للمواطنين على السلع داخل معارض وشوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية في نحو 450 معرضا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن طرح الوزارة لكوبونات بالمجمعات الاستهلاكية جاء لمصلحة المواطن في المقام الأول، والتي تبدأ من 50 ‏إلى 100 إلى 150 إلى 200 إلى 250 الى 300 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها ويمكن صرفها السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض أهلا ‏رمضان التي تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن سلع شهر رمضان تم توفيرها بأسعار مناسبة، حيث يباع البلح من 18 جنيها، وقمر الدين بـ45 جنيها ‏والبلح النصف جاف بـ28 جنيها، وجوز الهند 68 جنيها.