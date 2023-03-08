اقتصادية قناة السويس تجري جولة ترويجية لطرق أبواب الاستثمارات الفيتنامية

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجوين هوي دونج سفير دولة فيتنام بالقاهرة، في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ مارس الجاري لطرق أبواب الاستثمار في العاصمة هانوي الفيتنامية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام الشركات الفيتنامية العاملة في المنسوجات والسيارات والإطارات والاتصالات وغيرها، تلك المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الترويجية للمنطقة؛ لتعريف مجتمع الأعمال الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها، وتعد أولى الجولات الآسيوية التي يقوم بها رئيس المنطقة.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تملك مميزات إضافية إلى جانب موقعها المتميز وتتمثل في البنية التحتية التي تتمتع بها المناطق الصناعية، وشبكة الطرق العملاقة التي تربط المنطقة بالسوق المحلية، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين لضمان مواكبتها لأفضل المعايير العالمية مما يدعم إرسال المنتجات للأسواق العالمية وتصدير واستيراد المواد الخام والمنتجات من وإلى المنطقة الاقتصادية.

وتتطرق الاجتماع، إلى أهمية اللقاء مع مجتمع الأعمال الفيتنامي للتباحث حول سبل التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماما كبيرا لنحو ٢١ قطاعا اقتصاديا تأتي على رأسها صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، وسعي المنطقة لتوطين الصناعات التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بوادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية، وتوطين الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة وأن دولة فيتنام تتميز بتقدم ملحوظ في هذه الصناعات؛ مما يدعم إمكانية التعاون المثمر بين الشركات الفيتنامية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذه الصناعات.

وتجري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددا من الجولات الترويجية لدعم فرص الاستثمار المتاحة في الموانئ أو المناطق اللوجيستية أو المناطق الصناعية من خلال العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي تمنحها لشركائها، إضافة إلى موقعها المتميز وجاهزيتها لاستقبال أنواع الصناعات؛ نظرا لقربها من المواد الخام والأسواق المستهلكة على حد سواء.