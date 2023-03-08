مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مخيم "العروب" شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب ساكنيه.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت سيارات المواطنين وفتشتها، ودققت في البطاقات الشخصية للركاب، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة.