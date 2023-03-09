الاتحاد الأوروبي يدعو أذربيجان إلى ضمان حرية وسلامة الحركة على الحدود مع أرمينيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ينتابه القلق إزاء التعطل المستمر في حرية الحركة على الحدود مع أرمينيا، تحديدا على طول ممر لاتشين بفعل إغلاق السلطات الأذرية للممر؛ مما يؤثر على حقوق الإنسان في ناجورنو قره باغ، بما في ذلك حقوق الصحة والتعليم والغذاء.



وذكر التكتل الأوروبي - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية - "أن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الأذرية وجميع المسؤولين إلى ضمان حرية وأمن الحركة على طول الممر، وفقًا للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، والتزامًا بأمر محكمة العدل الدولية في 22 فبراير 2023. كما يحث الاتحاد أذربيجان وأرمينيا على استمرار المشاركة في الحوار، بما في ذلك على مستوى القادة".



وأضاف البيان: "نتطلع إلى استمرار مساهمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تسهيل عملية السلام بين البلدين".



يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت - في 21 ديسمبر الماضي - حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.



وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.