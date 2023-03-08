ميسي ومبابي يقودان هجوم سان جيرمان في التشكيل المتوقع أمام بايرن ميونيخ

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يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

انتهت مواجهة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بفوز بايرن ميونيخ بهدف دون رد، ويأمل سان جيرمان في تعويض تأخره أمام الفريق البافاري وتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

ووفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراة بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: بيريرا - ماكينيوس - راموس – مينديز.

خط الوسط: رويز - فيراتي - فيتينيا – موكيلي.

خط الهجوم: مبابي - ميسي.