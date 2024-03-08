قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن تحريك سعر الصرف؛ لم تكن ‏مفاجئة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة 6% كان غير متوقع‏‎.‎

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الخميس، أن يكون لرفع الفائدة 6% تبعات على معدل النمو والاستثمار والمقترضين من الأفراد والشركات‏‎.‎

وبين أن الهدف من رفع الفائدة 6% هو الحفاظ على الجنيه المصري بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف ‏وتخفيض الجنيه وترك سعر الصرف حر لآليات العرض والطلب.‏

وأضاف أن انخفاض سعر السوق الموازية من 70 جنيها إلى 40 جنيها بمعدل 30 جنيها؛ يعد مؤشرًا على نجاح ‏جهود المركزي في تضييق الفجوة مع السوق الرسمية قبل تحريك السعر‎.‎

وحذر «أبو الفتوح» من أن رفع سعر الفائدة سيشكل عبئًا على المقترضين، حيث سترتفع عليهم تكلفة الاقتراض، ‏قائلا:«إن لم تكن هناك إدارة جيدة لمخاطر تقلبات العملة؛ المفترض سيكون لديه مشكلة كبيرة». ‏

وفي سياق أخر، نصح من يرغب في الحصول على عائد شهري إضافي بالاستثمار في شهادات الادخار بالجنيه ‏المصري عبر تحويل الدولار إلى جنيه مصري ووضعه في شهادة ادخار تدر له عائدًا شهريًا بنسبة 30% دون ‏مخاطر.‏

ودعا إلى الاحتفاظ بالدولار في البنك بشراء شهادات دولارية تمنح عائدًا 7% على الدولار وذلك في حال عدم الحاجة ‏لعائد دوري.‏