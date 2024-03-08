تنبأ الإعلامي خالد أبو بكر، بأن التاريخ سيثبت للمصريين ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات تجاه شخصيات محددة اعتدت على المال العام، قائلا:«التاريخ سوف يثبت للمصريين بعد 10 أو 15 سنة الرئيس السيسي عمل إيه مع شخصيات معينة اعتدت على المال العام».
وأكد خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» ، مساء الخميس، أن التاريخ سيكشف روايات تشير إلى تصرفات الرئيس شخصيًا مع شخصيات اعتدت على المال العام.
وأضاف أن من يعتقد أنه بمنأى من المساءلة لكونه تابعًا لشخصية نافذة أو جهة معينة فهو مخطئ، معقبا: «من يعتقد أنه يعتدي على المال العام ويوهم من حوله بأنه تابع لفلان أو جهة معينة تحميه بيكذب عليك، ده بس لسه متعرفش».
ودعا «أبو بكر» إلى التأمل في مصير شخصيات عامة تم سجنها بعد اعتدائها على المال العام، قائلا: «فكر وشوف مين أكبر منك مرتين أو ثلاثة أضعاف تم سجنه عندما اعتدى على المال العام».
وأكد أن الرئيس السيسي لا يتهاون في قضايا سرقة وإهدار المال العام مهما كانت شخصية ومكانة مرتكبها، قائلا: «انتقد زي ما تنتقد في حاجات كثير، لكن في قضايا جرائم السرقة وإهدار المال العام؛ الرئيس مبيهزرش مهما كان مرتكبها، وأنا شاهدت ذلك بنفسي في قضايا سأتحدث عنها عندما يحين لها الوقت».