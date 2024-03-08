 خالد أبو بكر: لا أحد محمي من المساءلة في قضايا سرقة المال العام.. الرئيس مبيهزرش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد أبو بكر: لا أحد محمي من المساءلة في قضايا سرقة المال العام.. الرئيس مبيهزرش

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 6:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 6:54 ص

تنبأ الإعلامي خالد أبو بكر، بأن التاريخ سيثبت للمصريين ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات تجاه ‏شخصيات محددة اعتدت على المال العام، قائلا:«التاريخ سوف يثبت للمصريين بعد 10 أو 15 سنة الرئيس ‏السيسي عمل إيه مع شخصيات معينة اعتدت على المال العام». ‏

وأكد خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎، مساء الخميس، أن التاريخ سيكشف روايات تشير ‏إلى تصرفات الرئيس شخصيًا مع شخصيات اعتدت على المال العام. ‏

وأضاف أن من يعتقد أنه بمنأى من المساءلة لكونه تابعًا لشخصية نافذة أو جهة معينة فهو مخطئ، معقبا: «من ‏يعتقد أنه يعتدي على المال العام ويوهم من حوله بأنه تابع لفلان أو جهة معينة تحميه بيكذب عليك، ده بس لسه ‏متعرفش».‏

ودعا «أبو بكر» إلى التأمل في مصير شخصيات عامة تم سجنها بعد اعتدائها على المال العام، قائلا: «فكر ‏وشوف مين أكبر منك مرتين أو ثلاثة أضعاف تم سجنه عندما اعتدى على المال العام».‏

وأكد أن الرئيس السيسي لا يتهاون في قضايا سرقة وإهدار المال العام مهما كانت شخصية ومكانة مرتكبها، قائلا: ‏‏«انتقد زي ما تنتقد في حاجات كثير، لكن في قضايا جرائم السرقة وإهدار المال العام؛ الرئيس مبيهزرش مهما ‏كان مرتكبها، وأنا شاهدت ذلك بنفسي في قضايا سأتحدث عنها عندما يحين لها الوقت».‏

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