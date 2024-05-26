إندونيسيا: تصميم نظام إنذار مبكر ضد الفيضانات والتدفقات البركانية الباردة المفاجئة

تقوم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، بالتعاون مع وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، وهيئة المسح البركاني في إندونيسيا، بتصميم نظام إنذار مبكر مجتمعي للتدفقات المفاجئة للحمم البركانية الباردة والفيضانات في غرب سومطرة.

وقال رئيس محطة بادانج بانجانج للجيوفيزياء، سويدي أهادي، اليوم الأحد: "النموذج الذي يتم تصميمه حاليا من جانب فريق وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء هو نظام إنذار مبكر قائم على المجتمع".

وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء أن نظام الإنذار المبكر هو متابعة لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو لتسريع التعامل الطارئ مع تدفق الحمم الباردة التي ضربت إقليم سومطرة الغربية مؤخرا. وتم إجراء تقييمات مختلفة لتطوير تصميم نظام إنذار مبكر فعال لتدفق الحمم الباردة المحتملة بناء على تجربة الكارثة التي وقعت فى الحادى عشر من مايو .

وإذا دوّى الإنذار، تقوم مجتمعات الاستعداد للكوارث في قرى حول جبل مارابي بالتنسيق على الفور لتنفيذ عملية إخلاء مستقلة. وحرصا على منع تكرار التدفقات البركانية الباردة التي قد تتسبب في وقوع ضحايا، لاحظت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أنه من الضروري تثبيت على الأقل نظام الإنذار المبكر في 23 نقطة موزعة عبر منطقة أجام ، ومنطقة تاناه داتار، ومدينة بادانج بانجانج.