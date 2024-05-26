قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يصل إلى 745 ألف طالب وطالبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة حريصة على مصلحتهم وأن يحصل كل منهم على حقه ويحقق ما يتمناه، لكنه دعاهم للالتزام بالضوابط والتعليمات خلال العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن هناك 162 ألف معلم يشاركون في العملية الامتحانية هذا العام، مؤكدا أن توجيهات صدرت لهم جميعا بمعاملة الطلاب كأبنائهم، وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.

ولفت إلى أن الامتحانات تبدأ يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تنطلق يوم 22 يونيو بالمواد المضافة للمجموع. وأفاد بأنَّ امتحانات هذا العام ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي بواقع 30% مواد فهم بسيط، و40% فهم عميق، و30% حل مشكلات ومستويات عليا.

ونوه بأن الامتحان مسحوب من بنك أسئلة وليس من لجنة تضع هذه الأسئلة، مفيدا بأن هناك لجنة تراجع الأسئلة التي يتم سحبها. ولفت إلى أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، موضحا أن الطلاب سيتسلمون كتيب مفاهيم في كل يوم امتحان.