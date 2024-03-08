تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عند السابعة والنصف مساء اليوم، إلى ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لمتابعة قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، تحت شعار 100 سنة كورة.

اللقاء يعتبر استثنائياً لكونها المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر، خارج مصر، حيث تعد البطولة الأقدم والأعرق في تاريخ الكرة المصرية، التي انطلقت في عام 1922، تحت مسمى "كأس الأمير فاروق".

يسعى الأهلي للتتويج بلقب كأس مصر للمرة ال 39 في تاريخه (صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة)، بينما يبحث الزمالك عن اللقب رقم 29 في كأس مصر.

وأعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن استضافة البطولة الأقدم في مصر، في مهرجان الرياض، لما للفريقين من جماهيرية وشعبية في مصر والوطن العربي، وهو ما أكدت نفاد تذاكر المباراة فور طرحها للبيع.

وكشفت الهيئة عن جوائز خاصة للنهائي الاستثنائي الذي يقام لأول مرة في المملكة، حيث يحصل الفائز والبطل على 650 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار، كما سيحصل أفضل لاعب بالمباراة على جائزة 50 ألف دولار.

يدخل الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعد التأهل لدور ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، والفوز الكبير على بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للتصدي للتفوق الزملكاوي، إذ فشل الأحمر في الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر منذ موسم 2006-2007 في النهائي الشهير والذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3-4، بعد وقت إضافي.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتخطى أزمة الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات، والإصابات الكثيرة التي تضرب صفوف الفريق أبرزها محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا، ووسام أبوعلي.

وحرص مارسيل كولر على متابعة مباريات الزمالك الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف الموجودة بالفريق الأبيض، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على تشكيل الفريق عن آخر مباراة جمعت بينهما.

على الجانب الآخر يدخل فريق الزمالك اللقاء بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بحثاً عن ترك بصمة مميزة لدى جماهير الأبيض في أول مباراة ديربي للجهاز الفني الجديد، كما تسعى الصفقات الجديدة لإثبات ذاتها أمام الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة، خاصة ثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي الذين سيظهرون للمرة الأولى بقميص الأبيض أمام ناديهما الأسبق.

كما يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب لتحقيق أول لقب كروي أمام المنافس التقليدي في كرة القدم، بعد الانتصارات الكثيرة التي حققها الأهلي على الأبيض في ألعاب الصالات مؤخرًا.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على السفر مبكرًا للرياض، استعداداً لمباراة القمة، لما لها من أهمية خاصة لدى الجماهير.