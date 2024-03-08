ألمانيا: أطباء أوكرانيون يتدربون في فرانكفورت على علاج حالات الحروق الأكثر خطورة

تلقى أطباء أوكرانيون تدريبا في مدينة فرانكفورت الألمانية على علاج حالات الحروق الأكثر خطورة.

وتناولت الورشة التدريبية التي استمرت لمدة يومين في مستشفى الإصابات المهنية، كيفية رعاية مرضى الحروق خلال الساعات الـ 48 الأولى من الإصابة بهدف زيادة فرص بقائهم على قيد الحياة بأكبر قدر ممكن.

وتدرب المشاركون، وعددهم 16 طبيبا، على كيفية إجراء قطع جراحي دقيق في جلد الخنازير (لتشابهها مع جلد الإنسان)، وكذلك تدريبا على قطع الجلد المحترق، حيث أجري التدريب على جلود حيوانات. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى هؤلاء الأطباء تدريبا على تقدير درجة الحروق وذلك من خلال استخدام دمى.

من جانبه، أكد توماس شتيفن، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة أن ألمانيا يجب أن تساعد أوكرانيا "بأفضل ما لدينا وطالما احتاجوا إلى ذلك".

وقال ماتياس مونتسبرج، المدير الطبي التنفيذي لمستشفى الإصابات المهنية إن التدريب كان بمثابة "تبادل على قدم المساواة (للخبرات)"، مشيرا إلى أن الأطباء الألمان تعلموا الكثير من خبرات الزملاء الأوكرانيين.

وفي هذا السياق، قال باول الفريد جروتسنر المدير الطبي لمستشفى الإصابات المهنية في لودفيجسهافن إن الأطباء الألمان يشعرون "بالتواضع حيال ما يقوم به الزملاء (الأوكرانيون) هناك".

وبدوره، قال ارفين كوليج من المستشفى المركزي التابع للجيش الألماني في مدينة كوبلنتس إن خبرات الأطباء الأوكرانيين مهمة بالنسبة للقوات المسلحة الألمانية، وأضاف أن إصابات الحروق كبيرة الحجم، تعتبر نادرة في الحياة المدنية، لكن على الجبهة الأوكرانية، يعاني حوالي واحد من كل عشرة مصابين بجروح شديدة من إصابة حرارية أيضا.