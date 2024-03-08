وزير الرياضة يجتمع ببعثتي الأهلي والزمالك قبل نهائي الكأس

فور وصوله السعودية لحضور نهائي كأس مصر نيابًة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء مجلسي بعثتي النادي الأهلي ونادي الزمالك، فور وصوله الأراضي السعودية، لحضور نهائي كأس مصر، في المواجهة التي ستقام علي ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

حضر اللقاء من ناديي الأهلي والزمالك، حسين لبيب، خالد مرتجى، مهند مجدى، عبداله جورج، هانى شكرى، هانى برزى، حسين السيد، محمد سراج الدين.

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان؛ للمملكة العربية السعودية علي استضافة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، متمنيًا خروج المباراة بشكل يعكس عراقة وتطور منظومة الرياضة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الوزير بالأجواء الرياضية النافسية التي رآها منذ وصوله السعودية، ووجود كل الاحترام والتقدير من كلا الجانبين لبعضهما، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.