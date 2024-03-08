إجراءات الطب البيطري في البحيرة لضمان سلامة المواطنين خلال شهر رمضان

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وأعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استعداد المحافظة بقطاعاتها لاستقبال الشهر الكريم، حيث وُضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، اتخذت عدة إجراءات للاستعداد لشهر رمضان المبارك منها:

- استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام شهر رمضان المبارك لتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.

- استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام الشهر الكريم.

- التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

- مراقبة مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين - مباحث التموين - الشرطة)، الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- التنبيه على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

- مرور لجان تفتيش بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كل الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة جميع الأعمال الأخرى.