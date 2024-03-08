الشرطة الألمانية تطالب بالتحرك لمكافحة دوامة التطرف اليساري

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دعت نقابة الشرطة الألمانية وزراء داخلية الولايات إلى الموافقة على مفهوم مشترك لمكافحة العنف المتنامي من قبل الجماعات اليسارية المتطرفة.

وقال يوخن كوبلكه، رئيس نقابة الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يأتي التهديد الأكبر لديمقراطيتنا من الجماعات اليمينية المتطرفة التي تريد إلغاء دستورنا ولكن هذا ليس سببا لمواجهة العنف اليساري بقليل من الضغط".

ودعا وزراء داخلية الولايات إلى تقديم مفهوم بحلول مؤتمرهم الذي يحل في يونيو على الأكثر.

ويساور القلق نقابة الشرطة الاتحادية سيما بشأن العدد المتزايد من الجماعات الصغيرة التي تفصل نفسها بشكل متزايد عن النقاش السياسي.

وحذر كوبلكه: "إذا لم نكسر دوامة التطرف هذه، سوف يكون هناك قريبا تهديدا بهجمات مختلفة تماما"، مشيرا إلى هجوم إضرام النار عمدا الذي نفذه أشخاص يشتبه أنهم متطرفون يساريون في إمداد الطاقة المغذي لمصنع تسلا والعديد من البلديات في ولاية براندنبورج.

ودعا رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الطيف اليساري إلى أن ينأي بنفسه بوضوح عن العنف و"عدم توفير غطاء للمجرمين الخطرين".