أشاد عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، مؤكدا أنه أفضل مدرب في العالم، ويمنحه الثقة لتقديم أفضل ما لديه.

قال مرموش في تصريحات عبر شبكة «بي إن سبورتس»:" التعامل مع جوارديولا الذي أعتبره أفضل مدرب في العالم يمنحني الثقة والدافع لتقديم أفضل ما لدي".

أضاف مرموش:" لاعبو مانشستر سيتي يحاولون مساعدتي دائما من أجل الظهور بشكل جيد والأجواء داخل الفريق رائعة".

تابع:" تسجيل أول هاتريك لي في الدوري الإنجليزي إحساس عظيم، ولم استطع الاستمتاع به لأن أحداث المباراة كانت سريعة جدا والأهداف جاءت سريعا، ولكن الحمد الله على تسجيل 3 أهداف".

وغاب مرموش عن التواجد ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي تقام على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان عمر مرموش قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، وقدم مستويات جيدة في المباريات التي شارك فيها مع السيتي وسجل ثلاثية «هاتريك» في شباك نيوكاسل يونايتد.