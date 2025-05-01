المتمردون في كولومبيا يجندون الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قالت الأمم المتحدة إن الجماعات المتمردة في كولومبيا تستخدم مواقع وتطبيقات مثل فيسبوك وتيك توك لتجنيد الأطفال والشباب، ويجب على شركات التواصل الاجتماعي بذل المزيد من الجهد لضبط المحتوى.

وقال سكوت كامبل، كبير مسؤولي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس(أ ب )، إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في كل من الأدوات الآلية والمسؤولين البشريين لإزالة مقاطع الفيديو التي نشرتها العصابات والجماعات المتمردة التي تستهدف الشباب من المجتمعات المهمشة.

وتنشر جماعات المتمردين الكولومبيين مثل "فارك" و"اي إم سي" بشكل متزايد مقاطع فيديو تظهر أن الحياة في صفوفها رائعة وتحث الشباب على الانضمام إليها.

وقال كامبل إن "هذه الشركات لا تضع ما يكفي من الموارد في ضبط المحتوى عبر الإنترنت في الجنوب العالمي"، ووصف كولومبيا بأنها مثال على مدى "خطورة" التهديد الذي يمكن أن يتعرض له الأطفال والمجتمعات الأصلية. وأضاف أن الشركات تتخذ إجراءات أكثر في الشمال العالمي، حيث تشعر بأكبر قدر من الضغط السياسي.

وقال كامبل، الذي عمل في السابق كمتخصص في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إنه التقى مؤخرا بممثلين من شركة ميتا، التي تملك فيسبوك، لمناقشة كيفية منع الجماعات والعصابات المتمردة من استخدام منصات الشركة لتجنيد الشباب.

وتابع أن الشركة تعهدت بالعمل على حل المشكلة، وأشار إلى أنه يسعى إلى عقد اجتماع مع ممثلي تيك توك. ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلبات بالتعليق.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت ميتا إن الشركة لديها سياسة تحظر المنظمات الإرهابية من استخدام منصاتها وإنها تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجهود الرامية إلى تجنيد الأطفال.