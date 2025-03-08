بسبب وجود عدة قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية، سيتعين على حوالي 2000 شخص مغادرة مساكنهم في مدينة بريمن شمالي ألمانيا لفترة مؤقتة غدا الأحد.

وأفادت تصريحات الشرطة بثبوت صحة الشكوك بشأن وجود أربع قنابل غير منفجرة حيث تبين أنها قنابل جوية تزن كل واحدة 500 كيلوجرام وأنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الشرطة أنه نظرا لتعذر إبطال مفعول هذه القنابل، فإنه سيتم تفجيرها تحت السيطرة غدا.

ومن المقرر أن يغادر السكان المقيمون ضمن نطاق 1000 متر من موقع العثور على القنابل، منازلهم وشققهم لإجراء عمليات التفجير. وستبدأ عملية الإجلاء في الساعة 8:00 صباحًا، وستشمل حوالي 2000 شخص. كما سيتم إعداد مأوى طارئ في مدرسة قريبة، بينما من المتوقع أن يتم التفجير في الساعة 13:00 أو 14:00 ظهرًا.

ووفقًا للشرطة، تم العثور على القنابل خلال عمليات مسح في موقع مستودع الوقود السابق في منطقة فاراجه شمال المدينة. وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف لأول مرة يوم الاثنين الماضي، بينما قام فريق متخصص في التخلص من الذخائر اليوم بفحص القنابل استعدادًا للتفجير.