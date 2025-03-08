حازم إمام: أشعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي

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اعترف حازم إمام، عضو، لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بشعوره بالقلق قبل مواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، في قمة الدوري الممتاز، ضمن منافسات مجموعة تحديد بطل الدوري.

اجتاز الزمالك عقبة مودرن سبورت بشق الأنفس في دور الـ16 بكأس مصر بنتيجة 2-1، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:" اللعب لمدة 120 دقيقة أمام مودرن سبورت، وقبل أيام قليلة من مباراة الأهلي ليس سهلا، بالطبع أشعر بالقلق قبل القمة".

أضاف إمام:" بالطبع مواجهة مودرن سبورت ستؤثر على المستوى البدني للاعبين قبل ملاقاة الأهلي، خاصة عدم إراحة عبد الله السعيد وزيزو ومشاركتهما في المباراة كاملة".

أتم حازم إمام:" ناصر ماهر لم يستعد مستواه منذ عودته من الإصابة، والفريق يحتاج للتحسن وزيادة قدرته على الاختراق من العمق".

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.