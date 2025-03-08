الكرملين: فرنسا لم تلتزم بتعهداتها في اتفاقيات مينسك وروّجت الأكاذيب

اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، فرنسا بترويج الأكاذيب وعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك، المبرمة عام 2014 لتسوية أزمة نظام كييف مع إقليم دونباس.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية: "لقد صدر الكثير من الأكاذيب من جانب فرنسا. نحن نتذكر تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، عندما قال صراحة إن اتفاقيات مينسك لم يكن أحد يأخذها على محمل الجد".

وأضاف: "كما نتذكر أنه في عام 2014، كان وزير الخارجية الفرنسي من بين الأوروبيين الذين وقعوا على وثيقة تضمن للرئيس الأوكراني الشرعي آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش، مستقبله السياسي.. ولكن بعد ذلك، وقع الانقلاب، أي أن فرنسا، مثل دول أخرى، لم تفِ بضماناتها. أليس هذا كذبًا؟ بل إنه كان كذبًا حقيقيًا.. ومع ذلك، لم يذكر ماكرون شيئًا عن ذلك".

وكان ماكرون قد اتهم في وقت سابق، روسيا "بخرق اتفاقيات مينسك".

جدير بالذكر أنه خلال الصراع في دونباس، في الفترة من عام 2014 إلى عام 2022، كانت مينسك بمثابة منصة لمحادثات السلام. وتم توقيع البروتوكول الأول لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، في سبتمبر 2014 في مينسك، وبعد ذلك تم توقيع حزمة التدابير لتنفيذ اتفاقيات مينسك ("مينسك-2") في 12 فبراير 2015.

ونصت الوثيقة، التي تضمنت 13 بندا، بين أمور أخرى، على وقف إطلاق النار في دونباس، وسحب الأسلحة الثقيلة من الخط الفاصل بين قوات كييف ووحدات الدفاع الشعبي في دونباس؛ فضلاً عن تدابير أخرى من أجل تسوية سياسية طويلة الأمد للوضع في دونباس.