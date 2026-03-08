سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بوقوع 3 إصابات جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى ورود أنباء أولية عن إصابة شخص بجروح خطيرة في تل أبيب، جراء سقوط شظايا صاروخية.

ولفتت إلى إصابة شخصين في بيتاح تكفا، بجروح متوسطة وأخرى طفيفة.

وقبل قليل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه مناطق مختلفة في البلاد.

وأشارت إلى دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأوسط شمال إسرائيل، إثر رصد صواريخ.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بتوسيع نطاق وعمق الهجمات على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال في بيان، نشرته وكالة «مهر»، إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية، خلال الموجة 28 من عملية «الوعد الصادق».

وأشار إلى استهداف البنية التحتية لقاعدة «الأزرق» الجوية، باعتبارها أكبر قاعدة أمريكية هجومية في المنطقة وأكثرها نشاطًا.

ولفت إلى استهداف أهداف عسكرية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي المحتلة بصواريخ «خيبر».