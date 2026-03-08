وزيرة الثقافة تشهد تدريبات المايسترو سليم سحاب لـ«كورال وأوركسترا مصر الوطني»

د. جيهان زكي: المشروع خطوة هامة لرعاية مواهب الأقاليم والمحافظات

شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، التدريبات المكثفة التي يجريها المايسترو سليم سحاب لـ«كورال وأوركسترا مصر الوطني»، والتي أُقيمت على مسرح السامر بالعجوزة، وتنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وبمشاركة مجموعة من المواهب الشابة من أبناء الأقاليم الثقافية المختلفة، في إطار برامج وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف ودعم وتنمية الطاقات الفنية بالمحافظات.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بمستوى الأداء الذي قدمه المشاركون خلال التدريبات، مؤكدة أن مشروع «أوركسترا وكورال مصر الوطني» بقيادة المايسترو سليم سحاب يمثل خطوة هامة لرعاية مواهب الأقاليم والمحافظات وصقل قدراتها الفنية.

وأشارت إلى أن العمل تحت قيادة قامة موسيقية كبيرة مثل المايسترو سليم سحاب يمنح المشاركين فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة والتعلم على أسس علمية وفنية رفيعة.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكي، أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تدريبية جادة للمواهب الشابة، تتيح لهم تطوير قدراتهم في مجالات الغناء والعزف الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على حمل راية الفنون المصرية والحفاظ على تراثها الموسيقي الأصيل.

كما أعربت عن شكرها للمايسترو سليم سحاب لجهوده التطوعية الكبيرة في المشروع، وحرصه على التعاون الدائم مع الوزارة بجهده وخبرته ووقته، معربةً عن تمنياتها لجميع المشاركين بالتوفيق والتميز في حفل تدشين المشروع المرتقب.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تفتح أبوابها أمام مبدعي مصر ورموزها في مختلف المجالات للتعاون في تنفيذ المشروعات الثقافية والفنية التي تستهدف اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.

وأشارت إلى أن مصر غنية بمبدعيها أصحاب العطاء الذي لا ينضب، وأن الاستعانة بخبراتهم التي لا تعوض يسهم في تعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم مسيرة الإبداع في مختلف المحافظات.

ويُعد مشروع «كورال وأوركسترا مصر الوطني» أحد أبرز المبادرات الفنية التي تعمل وزارة الثقافة على تنفيذها لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني في المحافظات، من خلال اكتشاف المواهب الشابة وتدريبها وتأهيلها بشكل احترافي، بما يسهم في تكوين قاعدة فنية جديدة تمتلك المهارة والوعي الفني، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الثقافية المصرية.

ويجري المايسترو سليم سحاب، جولات ميدانية بالأقاليم الثقافية المختلفة لاكتشاف المواهب؛ حيث بدأت الجولات بإقليم القاهرة الكبرى في قصر ثقافة الجيزة، ثم جولة بمحافظة الإسكندرية في قصر ثقافة الأنفوشي لأبناء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تلتها جولة لأبناء إقليم شرق الدلتا في قصر ثقافة الزقازيق.

فيما استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية الجولة الرابعة الخاصة بأبناء إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث شهدت هذه الجولات إقبالًا كبيرًا من الشباب الموهوبين بالمحافظات.