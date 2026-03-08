الكرملين يثير دهشة كثير من الروس والمراقبين الأجانب بنشره فيديو لبوتين وهو يسعل

أثار الكرملين دهشة كثير من الروس والمراقبين الأجانب بنشره مقطع مصور بتقنية الفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهره وهو يسعل مرارا ويتنحنح لتنقية حنجرته.

وذكرت صحيفة نوفايا جازيتا يوروب (نيو جازيتا)، بين وسائل إعلام أخرى، أن المقطع المصور، الذي سُجل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الأحد، قد تم حذفه سريعا من جانب الكرملين ووسائل الإعلام الرسمية واستُبدله بإصدار جديد.

وأعرب معلقون عن دهشتهم من إمكانية تسرب اللقطات من شبكة مديري العلاقات العامة في الكرملين، الذين يسعون عادة لتقديم صورة مثالية للرئيس الروسي.

وحتى المدونون المؤيدون للكرملين شككوا فيما إذا كان الأمر قد يكون زلة مقصودة، أو تخريبا، أو نوعا من التمرد ضد بوتين البالغ من العمر 73 عاما، الذي حكم روسيا لأكثر من ربع قرن.

وفي المقابل، تساءل الصحفي المرتبط بالكرملين، دميتري سميرنوف، على تطبيق تليجرام عما إذا كان الأمر قد يكون مجرد خلل فني. كما نشر سميرنوف جزءا من المقطع المصور.

وقال سميرنوف: "بوتين يظهر بالتأكيد الكمالية ورغبة في تحقيق أقصى النتائج"، مشيرا إلى رغبة الرئيس في تحسين تهانيه بمناسبة العيد العالمي للمرأة في تسجيل ثاني.

وفي النسخة الأولية التي استمرت ست دقائق والتي بثها الكرملين، يمكن مشاهدة محتوى التسجيلين معا – يفصل بينهما نوبة السعال التي أصابت بوتين.