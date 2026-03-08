البيت الأبيض: ترامب يواصل تقييم العملية العسكرية في إيران ويدرس كل الخيارات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة تؤكد ضرورة العملية الحالية من أجل إنهاء تهديدها.

وأضافت خلال لقاء لفضائية «فوكس نيوز»، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواصل تقييم العملية العسكرية في إيران، ويدرس كل الخيارات.

وأشارت إلى أن إيران لم تعد قوية كما كانت قبل 9 أيام، لافتة إلى «تدمير البحرية الإيرانية، فضلًا عن أن هجمات النظام تراجعت بنسبة 90%»، بحسب قولها.

واعتبرت أن الاضطراب في سوق الطاقة «مؤقت»، مؤكدة أن ترامب وفريقه على أهبة الاستعداد، خاصة بعد الإعلان عن تأمين ضد المخاطر السياسية لسفن الشحن وسفن النفط.

ولفتت إلى أن القضاء على النظام الإيراني «سيكون أمرًا إيجابيًا لقطاع النفط»، قائلة إن «الأسعار ستنخفض مرة أخرى، كما حدث خلال العام الماضي، بفضل أجندة ترامب للهيمنة الأمريكية على قطاع الطاقة».

والأحد، قال ترامب، إن «الضربات الأمريكية ستستمر وعلى إيران إعلان استسلام غير مشروط».

وأضاف: «قمنا بعمل مذهل الصواريخ دُمّرت تماماً. لم يتبقَّ منها إلا القليل الطائرات المسيّرة دُمّرت. المصانع تُفجّر الآن. البحرية غرقت، إنها في قاع البحر.. نحقق انتصارات بمستويات لم نشهدها من قبل وبسرعة».

وقال ترامب، السبت، إن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة «وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار تماما. اليوم، ستُضرب إيران ضربا مبرحا».

وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد أهداف ومناطق لم تُستهدف حتى الآن، في إطار الرد على ما وصفه بالسلوك الإيراني في المنطقة.