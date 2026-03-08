صحة المنيا تناقش تعظيم الاستفادة من بروتوكول دعامة الحياة لرعاية مرضى القلب

عقد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمشاركة الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تفعيل وتطوير بروتوكول "دعامة الحياة"، في خطوة جادة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية لمرضى القلب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الاجتماع هدف إلى وضع آليات واضحة ومحددة تضمن سرعة الاستجابة وتقديم التدخل الطبي العاجل، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المرضى ويضمن تعظيم الاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة لإنقاذ الأرواح في اللحظات الحرجة.

وشهد الاجتماع، تضافر الجهود بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، بحضور نخبة من كبار أساتذة القلب وقيادات الصحة بالمديرية، وهم الدكتور علاء ربيع، أستاذ القلب والأوعية الدموية ورئيس قسم القلب بمستشفى القلب والصدر الجامعي، والدكتور حازم فراج، أستاذ القلب والأوعية الدموية، والدكتور عاصم كمال، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة أمل فرج، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وأوضح عبد الوهاب، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الصحة بالمنيا؛ لضمان التكامل بين مختلف القطاعات الطبية، وتوفير خدمة علاجية لائقة وسريعة تليق بالمواطنين بالمحافظة.