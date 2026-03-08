شركة إير إنديا تسير 78 رحلة إضافية على 9 خطوط دولية

تعتزم شركة الخطوط الجوية الهندية "اير انديا" تسيير 78 رحلة إضافية على 9 خطوط دولية من 10 حتى 18 مارس الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتقديم المزيد من خيارات السفر في ظل الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بريس تراست أوف إنديا، أن الشركة ستقوم بتسيير 78 رحلة على 9 طرق تربط نيويورك ولندن وفرانكفورت وامستردام وزيورخ وباريس وكولومبو ومالي.

وقالت الشركة في بيان إنها ستعزز القدرة الاستيعابية إلى خمسة مقاصد رئيسية في أوروبا، بالإضافة إلى نيويورك على مدار الأيام المقبلة، مدعومة برحلات إضافية إلى المالديف وسريلانكا.