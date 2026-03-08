ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصلوا على موافقتي أولا

مع اقتراب الإيرانيين من تسمية مرشدهم الأعلى الجديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القائد الجديد «لن يدوم في منصبه طويلًا» إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقته أولًا.

وذكر ترامب في تصريحات لشبكة «ABC نيوز»، اليوم الأحد: «سيتعين عليهم الحصول على موافقتنا.. إذا لم يحصلوا على موافقتنا، فلن يطول بقاؤه في منصبه».

وأضاف: «نريد التأكد من أننا لن نضطر إلى مراجعة الأمر كل عشر سنوات، في ظل غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك»، بحسب تعبيره.

واستطرد: «لا أريد أن يضطر الناس إلى العودة بعد خمس سنوات والقيام بنفس الشيء مرة أخرى، أو الأسوأ من ذلك، السماح لهم (الإيرانيين) بامتلاك سلاح نووي».

والأحد، قال ترامب، إن «الضربات الأمريكية ستستمر وعلى إيران إعلان استسلام غير مشروط».

وأضاف: «قمنا بعمل مذهل الصواريخ دُمّرت تماما. لم يتبقَّ منها إلا القليل الطائرات المسيّرة دُمّرت. المصانع تُفجّر الآن. البحرية غرقت، إنها في قاع البحر.. نحقق انتصارات بمستويات لم نشهدها من قبل وبسرعة».

وقال ترامب، السبت، إن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة «وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار تماما. اليوم، ستُضرب إيران ضربا مبرحا».

وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد أهداف ومناطق لم تُستهدف حتى الآن، في إطار الرد على ما وصفه بالسلوك الإيراني في المنطقة.