ألمانيا تجلي موظفي سفارتها بطهران بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

أعلنت ألمانيا، الأحد، إجلاء موظفي سفارتها في طهران مؤقتا لدواع أمنية، بسبب الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية، أن موظفي السفارة نُقلوا مؤقتا إلى مكان آمن بسبب تزايد التهديدات.

وأشارت الوكالة إلى أن خلية الأزمة في الحكومة تقيّم الوضع بشكل مستمر، وأن التدابير الأمنية اللازمة تخضع للمراجعة والتحديث بانتظام.

وكشفت أن السفير وموظفي السفارة الألمانية لدى طهران غادروا أراضي إيران عبر البر وانتقلوا إلى دولة مجاورة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.