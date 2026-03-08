 سفير إسرائيل في واشنطن: الحملة العسكرية ضد إيران تستمر أسابيع فقط - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026 8:40 م القاهرة
سفير إسرائيل في واشنطن: الحملة العسكرية ضد إيران تستمر أسابيع فقط

وكالات
نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 8:06 م | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 8:06 م

قال السفير الإسرائيلي في واشنطن: إنه يأمل في اتحاد أحزاب المعارضة الإيرانية لتشكيل حكومة انتقالية بتوجيه من إسرائيل أو أمريكا.

وأضاف: "الحملة العسكرية ضد إيران لن تستمر سوى بضعة أسابيع"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.


